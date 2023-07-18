Таропрогноз на 19 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

У більшості день видасться благополучним

У середу, 19 липня 2023 року, на деяких чекають втрати та неприємності, тоді як інші успішно впораються з проблемами і пізнають радість.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шістка кубків, Дев’ятка жезлів, Трійка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, затишок та сімейне щастя.

Дев’ятка жезлів

Друга назва карти — "Владика великої сили". Це карта-попередження, що в середу Ви можете зіткнутися з якоюсь старою проблемою, але сила буде на Вашій стороні, і Ви впораєтеся.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. Середа буде не Вашим днем, чекайте поганих звісток, конфліктів та смутку. Карта радить проявити стійкість перед проблемами, — це допоможе набути духовного зростання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку цього тижня за картами Таро.