Таропрогноз на 20 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В четверг, 20 июля, некоторым стоит быть осторожными, чтобы не создать себе проблемы, однако у большинства других этот день обещает быть очень благоприятным.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Звезда, перевернутая Умеренность, перевернутое Солнце

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Звезда

Эта карта указывает на то, что 20 июля будет день, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Также попробуйте заняться медитацией, — результаты могут Вас удивить.

Перевернутая Умеренность

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшее время нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком, — таким образом Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.