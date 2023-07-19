Таропрогноз на 20 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 20 липня, деяким варто бути обережними, щоби не створити собі проблеми, проте у більшості інших цей день обіцяє бути дуже сприятливим.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Зірка, перевернута Помірність, перевернуте Сонце

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Зірка

Ця карта вказує на те, що 20 липня буде день, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Також спробуйте зайнятися медитацією, результати можуть Вас здивувати.

Перевернута Помірність

У цьому положенні карта попереджає, що найближчим часом нетерплячість, непоміркованість і дратівливість можуть вилізти Вам боком, таким чином Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких та необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Перевернуте Сонце

На шляху до Вашого щастя та успіху можуть виникнути несподівані перепони, проте не варто засмучуватися, оскільки вони будуть переборними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.