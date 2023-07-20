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Таропрогноз на 21 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 21 июля
Прогноз Таро, чего всем ждать 21 июля. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть тяжелым

В пятницу, 21 июля 2023 года, многие могут погрязнуть в иллюзиях, сделать неверный выбор, или же просто чувствовать выгорание, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.

А об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь кубков, Семерка кубков, перевернутая Восьмерка пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь кубков

В этом положении карта предупреждает об опасных иллюзиях и отмененных планах, трудностях в налаживании контактов. Достичь желаемого на неделе будет сложно, Вы можете быть эмоционально нестабильны и склонны убегать от реальности.

Семерка кубков

В ближайшее время Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после "выгорели", разочаровались и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе так и не сдвинетесь с места.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца месяца по картам Таро.

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