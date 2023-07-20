Таропрогноз на 21 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День обіцяє бути важким

У п’ятницю, 21 липня 2023 року, багато хто може зануритися в ілюзії, зробити невірний вибір, або ж просто відчувати вигоряння, — проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Лицар кубків, Сімка кубків, перевернута Вісімка пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Лицар кубків

У цьому положенні карта попереджає про небезпечні ілюзії та скасовані плани, труднощі в налагодженні контактів. Досягти бажаного тижня буде складно, Ви можете бути емоційно нестабільні і схильні тікати від реальності.

Сімка кубків

Найближчим часом Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але після "вигоріли", розчарувалися та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше так і не зрушите з місця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця місяця за картами Таро.