Простой трюк, который сделает горькие огурцы вкусными

Это проще, чем кажется

Мы делились рецептом вкусной огуречной заготовки на зиму. Многие кулинары, столкнувшись с горькими огурцами, сразу выбрасывают или обрезают. Но даже с такими овощами можно приготовить салат или использовать его в консервации.

На Ukr.Media рассказали, что делать с горькими огурцами, чтобы они стали съедобными. Не торопитесь расставаться с плодами. Существуют простые способы, которые помогут избавиться от горечи на уже сорванных огурцах.

Самый верный метод – очистить плоды от кожуры. Лучше срезайте более толстый слой, чтобы у вас осталась только мякоть. Для салата нарезанный мякоть огурца подойдет отлично.

Если после снятия кожуры огурцы все еще горчат, замочите их в теплой воде, добавьте в нее столовую ложку сахара и травы по вкусу. Подождите 30 минут. Это скроет горчинку и придаст пряному аромату трав.

Разрежьте огурец пополам, посыпьте на мякоть обеих половинок соль. Подождите пол минуты, затем хорошенько потрите две части огурца друг о друга, чтобы образовалась пенка. После этого промойте огурцы – горечь должна исчезнуть.

Последний способ – самый длинный. Необходимо замочить огурцы в теплой воде на 10 часов. За это время горечь исчезнет. Также мы рассказывали о причинах, по которым белеет огуречный рассол.