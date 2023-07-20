Укр

Простой трюк, который сделает горькие огурцы вкусными

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вы могли не знать, но горечь можно исправить
Вы могли не знать, но горечь можно исправить. Фото novyny.live

Это проще, чем кажется

Мы делились рецептом вкусной огуречной заготовки на зиму. Многие кулинары, столкнувшись с горькими огурцами, сразу выбрасывают или обрезают. Но даже с такими овощами можно приготовить салат или использовать его в консервации.

На Ukr.Media рассказали, что делать с горькими огурцами, чтобы они стали съедобными. Не торопитесь расставаться с плодами. Существуют простые способы, которые помогут избавиться от горечи на уже сорванных огурцах.

Самый верный метод – очистить плоды от кожуры. Лучше срезайте более толстый слой, чтобы у вас осталась только мякоть. Для салата нарезанный мякоть огурца подойдет отлично.

Если после снятия кожуры огурцы все еще горчат, замочите их в теплой воде, добавьте в нее столовую ложку сахара и травы по вкусу. Подождите 30 минут. Это скроет горчинку и придаст пряному аромату трав.

Разрежьте огурец пополам, посыпьте на мякоть обеих половинок соль. Подождите пол минуты, затем хорошенько потрите две части огурца друг о друга, чтобы образовалась пенка. После этого промойте огурцы – горечь должна исчезнуть.

Последний способ – самый длинный. Необходимо замочить огурцы в теплой воде на 10 часов. За это время горечь исчезнет. Также мы рассказывали о причинах, по которым белеет огуречный рассол.

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#Рецепт #Огурцы #Лайфхак