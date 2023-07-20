Простий трюк, який зробить гіркі огірки смачними

Це простіше, ніж здається

Ми ділились рецептом смачної огіркової заготівлі на зиму. Багато кулінарів, зіткнувшись із гіркими огірками, одразу викидають їх або обрізають. Але навіть з такими овочами можна приготувати салат або використати їх у консервації.

На Ukr.Media розповіли, що робити з гіркими огірками, щоб вони стали їстівними. Не поспішайте розлучатися з плодами. Існують прості способи, які допоможуть позбутися гіркоти на вже зірваних огірках.

Найвірніший метод — очистити плоди від шкірки. Краще зрізайте товстіший шар, щоб у вас залишилася тільки м'якуш. Для салату нарізаний м'якуш огірка підійде чудово.

Якщо після зняття шкірки огірки все ще сильно гірчать, замочіть їх у теплій воді, додайте в неї столову ложку цукру і трави за смаком. Зачекайте 30 хвилин. Це приховає гіркуватість і додасть пряного аромату трав.

Розріжте огірок навпіл, посипте на м'якуш обох половинок сіль. Зачекайте пів хвилини, потім гарненько потріть дві частини огірка одна об одну, щоб утворилася пінка. Після цього промийте огірки — гіркота має зникнути.

Останній спосіб — найдовший. Потрібно замочити огірки в теплій воді на 10 годин. За цей час гіркота зникне. Також ми розповідали про причини, через які біліє огірковий розсіл.