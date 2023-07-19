Ви теж так робите: поширені помилки, через які огірковий розсіл біліє

Секрети вдалої заготівлі

Зараз триває сезон активної заготівлі овочів, зокрема огірків. Ми розповідали, як закрити огірки по-фінськи. Та все ж для багатьох улюблений рецепт — засолені огірочки.

Часто кулінари, які їх готують, стикаються з тим, що при засолюванні огірків їх розсіл через деякий час біліє. Є чимало причин, за якими так відбувається. На Ukr.Media поділились простими рекомендаціями, які допоможуть уникнути подібної ситуації.

Заготівля огірків на зиму — це досить копітка праця. Білий розсіл та білий наліт зверху рідини є дуже поширеною проблемою. Це трапляється через те, що не були враховані деякі важливі нюанси.

Порушення герметичності

Така проблема може бути наслідком низької якості кришок. Також може бути пошкоджене горлечко банки або несправний ключ.

Нестерильні продукти й банки

Якщо погано вимити огірки і тару для заготовок, є ймовірність розмноження бактерій всередині банки. Сприятливим середовищем для цього є порушення стерильності.

Неналежні умови зберігання

Оптимальною температурою для зберігання закатаних огірків є від 2 до 7 градусів тепла. Зберігати банки при кімнатній температурі теж можна, але не більше ніж 3 доби.

Чи можна їсти огірки з побілілої банки

Не завжди огірки з помутнілої банки не придатні до вживання. Бувають випадки, коли огірки з побілілої банки можна їсти, але перед цим необхідно визначити такі критерії:

рівень "білизни" розсолу в банці;

скільки часу пройшло з моменту, як розсіл огірків побілів;

чи роздута кришка.

Огірки з помутнілим розсолом можна їсти, якщо овочі через білу рідину проглядаються, а кришка не стала "горбиком". Важливо ще, щоб з моменту подібних змін не пройшло більш ніж 3-4 дні.

Але найкращим рішенням перед вживанням таких огірків буде піддати їх термічній обробці. Якщо ж хочеться з'їсти їх в сирому вигляді, то слід добре промити овочі під проточною водою. Зберігати їх не можна — краще відразу ж з'їсти.

Є низка рекомендацій, що допоможуть запобігти утворенню білого розсолу в банці з огірками. Це прості кроки, які легко виконати:

ретельне миття овочів та зелені

готування солінь з огірків в розпал сезону

дотримання рецепту

сіль не повинна бути йодованою

банки без тріщин і інших вад

чиста та якісно простерилізована тара

якісні кришки та справний ключ

розсіл повинен кипіти двічі

оцет слід вливати в кінці

З цими рекомендаціями соління точно вдадуться. Також ми розповідали, як зберегти огірки в маринаді зеленими.