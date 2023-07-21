Именины Вероники в 2023 году: все дни, когда Ника празднует День ангела

У многих есть знакомые Вероники

Женское имя Вероника не самое распространенное, однако очень красивое и древнее. "Телеграф" решил рассказать, откуда оно взялось, что значит и когда все Дни ангела Вероники в году.

Значение имени Вероника

Это имя появилось из древнегреческого языка, от имени "Ференика", что переводится как "та, что приносит победу". Диалектным вариантом имени было "Береника", и его можно встретить в Библии. Однако есть и другая версия происхождения имени: итальянцы трактуют имя Вероника как "жительница Вероны".

Встречаются также такие формы имени Вероника как Ника, Вероничка, Вероникочка, Вероня, Роня, Вика, Никуша.

Принято считать, что Вероники обычно легкие, веселые и нежные личности, которые также являются расчётливыми, ветреными, капризными и любят быть в центре внимания. Вероники обычно хорошо работают там, где нужно общаться и производить впечатление.

Среди известных Вероник стоит вспомнить такие личности как украинские поэтессы Вероника Черняховская и Вероника Морозова и модельерка Вероника Жанви.

Когда День ангела Вероники?

Носительницы имени Вероника празднуют свои именины всего три раза в году по церковному православному календарю:

25 июля, — святая Вероника Праведная Кровоточивая. По преданиям, эту женщину Христос исцелил от кровотечения, и она же потом поила его водой во время крестных страданий, а также витерла полотенцем его лицо от крови, после чего на нем отобразился лик Христа.

30 июля, — мученица Вероника.

17 октября, — мученица Виринея (Вероника) Едесская. Виринея с сестрой и матерью жили в городе Антиохии в Сирии и пострадали за Христа в начале IV века, — все трое бросились в реку, предпочли погибнуть, чем попасть живыми в руки мучителей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено дарить женщинам по народным приметам.