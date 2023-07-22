Что будет, если поливать растения кока-колой: удивительный трюк

Этот напиток может быть полезен.

Чтобы заботиться о своих растениях на огороде, вы можете использовать повседневные продукты, такие как например Кока-кола. Хотя это может показаться удивительным, то этот напиток может быть полезен для ваших растений, если вы используете его правильно.

Кока-кола содержит большое количество углекислого газа, что позволяет питать растения, пишет santeplus. Таким образом, вы не только увлажните свои растения, но и обеспечите их необходимыми элементами для хорошего роста.

Для этого просто наполните лейку этим напитком и опрыскайте растения. Вы также можете полить им листья и стебли, избегая цветов и бутонов. Полив желательно проводить на закате.

Помимо питания ваших растений, этот напиток имеет и другие преимущества. Он отпугивает насекомых и вредителей. Поэтому вы можете использовать его для уничтожения тли, ведь эти вредители не любят сахар. Просто распылите напиток на зараженные растения.

Вы также можете использовать этот напиток для охоты на брюхоногих моллюсков, таких как слизни и улитки. Для этого просто наполните миску этим безалкогольным напитком и оставьте в своем саду. Привлеченные сладостью, последние окажутся отравленными кислотой кока-колы.

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