Що буде, якщо поливати рослини кока-колою: дивовижний трюк

Цей напій може бути корисним.

Щоб піклуватися про свої рослини на городі, ви можете використовувати повсякденні продукти, такі як Кока-кола. Хоча це може здатися дивним, цей напій може бути корисним для ваших рослин, якщо ви використовуєте його правильно.

Кока-кола містить велику кількість вуглекислого газу, що дозволяє живити рослини, пише santeplus. Таким чином, ви не тільки зволожите свої рослини, а й забезпечите їх необхідними елементами для гарного зростання.

Для цього просто наповніть лійку цим напоєм та обприскуйте рослини. Ви також можете полити їм листя та стебла, уникаючи квітів та бутонів. Полив бажано проводити на заході сонця.

Крім харчування ваших рослин, цей напій має інші переваги. Він відлякує комах та шкідників. Тому ви можете використовувати його для знищення попелиці, адже ці шкідники не люблять цукру. Просто розпорошіть напій на заражені рослини.

Ви також можете використовувати цей напій для полювання на черевоногих молюсків, таких як слимаки та равлики. Для цього просто наповніть миску цим безалкогольним напоєм та залиште у своєму саду. Залучені насолодою, останні виявляться отруєними кислотою кока-коли.

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