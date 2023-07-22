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Постоянно витают в облаках: названы самые рассеянные знаки Зодиака

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Какие знаки Зодиака самые рассеянные
Какие знаки Зодиака самые рассеянные. Фото marinaryabus

Этим знакам очень часто все путают и забывают

Есть инфантильные знаки Зодиака, которые избегают ответственности и принятия решений, а есть совершенно рассеянные знаки, не способные порой даже сосредоточиться на каком-то деле. С ними довольно сложно налаживать контакты, поскольку они весьма невнимательные.

Астрологи в материале TSN назвали троих представителей зодиакального круга, которые отличаются частой забывчивостью и рассеянностью. Это превращается для них и для окружающих в настоящую проблему.

Какие знаки Зодиака самые рассеянные

Близнецы

Люди, рожденные под этим знаком, стремятся постоянно быть в движении, но в этом как раз и состоит проблема. Близнецы хотят делать все, везде и сразу, поэтому качество их работы страдает. В итоге они успевают сделать слишком мало и при этом все путают, не умея сосредоточить внимание на одном каком-то деле или проекте.

Водолей

Представители этого зодиакального круга также перескакивают с предмета на предмет, с процесса на процесс, и не могут в полной мере сделать работу. Правда, как говорят астрологи, их рассеянность ограничивается только бытовыми делами, а в работе, особенно если она творческая, Водолеи весьма собраны и дисциплинированные.

Рыбы

Этот знак, наоборот, может проникнуться одним делом настолько глубоко, что забывает о других каких-то своих делах или обязанностях. Рыбы в таком состоянии могут с легкостью выйти не на той остановке автобуса или поехать случайно по-другому маршруту. В таких случаях желательно, чтобы кто-то был рядом и помогал их взять себя в руки.

"Телеграф" писал ранее, какие знаки Зодиака самые вспыльчивые. Они способны "завестись" по малейшему поводу.

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#Близнецы (знак зодиака) #Водолей (знак зодиака) #Рыбы (знак зодиака)