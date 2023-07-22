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Постійно витають у хмарах: названі найбільш розсіяні знаки Зодіаку

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
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Які знаки Зодіаку найрозсіяніші
Які знаки Зодіаку найрозсіяніші. Фото marinaryabus

Ці знаки дуже часто все плутають і забувають

Є інфантильні знаки Зодіаку, які уникають відповідальності та прийняття рішень, а є абсолютно розсіяні знаки, не здатні часом навіть зосередитись на якійсь справі. З ними досить складно налагоджувати контакти, оскільки вони дуже неуважні.

Астрологи у матеріалі TSN назвали трьох представників зодіакального кола, які відрізняються частою забудькуватістю та неуважністю. Це перетворюється для них і для оточуючих на справжню проблему.

Які знаки Зодіаку найрозсіяніші

Близнюки

Люди, народжені під цим знаком, прагнуть постійно бути в русі, але в цьому і полягає проблема. Близнюки хочуть робити все, скрізь і відразу, тому якість їхньої роботи страждає. У результаті вони встигають зробити занадто мало і при цьому все плутають, не вміючи зосередити увагу на одній справі чи проекті.

Водолій

Представники цього зодіакального кола також перескакують з предмета на предмет, з процесу процес, і можуть повною мірою зробити роботу. Щоправда, як кажуть астрологи, їхня розсіяність обмежується лише побутовими справами, а в роботі, особливо якщо вона творча, Водолії дуже зібрані та дисципліновані.

Риби

Цей знак, навпаки, може перейнятися однією справою настільки глибоко, що забуває про інші якісь свої справи чи обов’язки. Риби в такому стані можуть легко вийти не на тій зупинці автобуса або поїхати випадково по іншому маршруту. У таких випадках бажано, щоб хтось був поруч і допомагав їм взяти себе в руки.

"Телеграф" писав раніше, які знаки Зодіаку найзапальніші. Вони здатні "завестися" з найменшого приводу.

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#Близнюки (знак зодіаку) #Водолій (знак зодіаку) #Риби (знак зодіаку)