Финансовый гороскоп Таро на неделю: Скорпионов ждут большие потери, а Козерогов, - внезапный успех

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

В конце июля 2023 года некоторые смогут получить новую работу или приток денег, однако у других наоборот возможны ошибки и финансовые потери.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Четверка кубков

У Вас в ближайшие дни деньги стабильно будут, но не в избытке, а ровно столько, чтобы удовлетворить эмоциональный голод покупками и понять, что счастье не в материальном.

Телец — перевернутая Умеренность

В этом положении карта указывает, что Ваше внутреннее равновесие вышло из-под контроля, из-за чего Вы не сможете плодотворно работать в команде, будете склонны к непродуманным поступкам и лишним тратам.

Близнецы — Смерть

Что ж, название карты уже само по себе намекает, что неделя выдастся непростой, — впереди глобальная перемена финансового положения. Возможно, вы потеряете работу или осознаете бесперспективность старых вложений. А возможно наоборот подходит конец сложного периода. В любом случае, это "смерть" старых устоев, на которых базировалось ваше материальное положение.

Рак — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом положении эта карта является добрым знаком. Скоро Вы можете обрести утерянное, — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново. Однако также карта говорит, что Вы будете склонны переживать из-за проблем, которые сами себе придумали, что может стать препятствием.

Лев — Отшельник

Отшельник выше мирских благ (среди которых и деньги), и предупреждает, что Вас может ждать простая аскетическую жизнь, финансовые ограничения, понижение доходов и аннулирование деловых договоренностей.

Дева — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта говорит, что на следующей неделе Вы будете склонны работать лениво и халтурно, так что особых продвижений ожидать не стоит. Также у Вас могут быть мелкие, но досадные денежные неприятности.

Весы — перевернутый Туз пентаклей

Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Скорпион — перевернутый Суд

Вас на следующей неделе могут ждать серьезные финансовые потери вплоть до банкротства, также может случиться вынужденная смена места жительства. Возможны конфликты, выход ситуации из-под контроля, отсрочки.

Стрелец — Восьмерка пентаклей

В ближайшее время Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему станете компетентным специалистом.

Козерог — Колесо фортуны

Вас скоро внезапно может подвернуться благоприятная возможность, случиться успех, улучшиться ситуация с финансами, что со стороны будет казаться чистым везением. Также карта может пророчить переезд.

Водолей — перевернутый Рыцарь мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вы можете быть склонны к конфликтам на работе с коллегами и руководством, также из-за некомпетентности и беспечности возможны ошибки, за которые придется отвечать.

Рыбы — перевернутая Десятка пентаклей

На следующей неделе у Вас возможна задержка зарплаты, неприятности на работе и финансовые потери. Имейте ввиду, — старые методы уже неэффективны, стоит попробовать что-то новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.