Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають великі втрати, а Козорогів — раптовий успіх

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Наприкінці липня 2023 року деякі зможуть отримати нову роботу чи приплив грошей, проте в інших навпаки можливі помилки та фінансові втрати.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Четвірка кубків

У Вас найближчими днями гроші стабільно будуть, але не надміру, а рівно стільки, щоб задовольнити емоційний голод покупками і зрозуміти, що щастя не в матеріальному.

Телець — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Близнюки — Смерть

Що ж, назва карти вже сама по собі натякає, що тиждень видасться непростим — попереду глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомлюєте безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Рак — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому положенні ця карта є добрим знаком. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново. Однак також карта каже, що Ви будете схильні переживати через проблеми, які самі собі вигадали, що може стати перешкодою.

Лев — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Діва — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете схильні працювати ліниво та халтурно, так що особливих грошових надходжень очікувати не варто. Також у Вас можуть бути дрібні, але прикрі фінансові неприємності.

Терези — перевернутий Туз пентаклів

Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Скорпіон — перевернутий Суд

На наступному тижні можуть чекати серйозні фінансові втрати аж до банкрутства, також може статися вимушена зміна місця проживання. Можливі конфлікти, вихід ситуації з-під контролю, відстрочення.

Стрілець — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним фахівцем.

Козоріг — Колесо фортуни

Вас незабаром раптово може повернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Водолій — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Риби — перевернута Десятка пентаклів

Наступного тижня у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, — старі методи вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.