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Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Скорпіонів чекають великі втрати, а Козорогів — раптовий успіх

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня 2023 року
Зробили розклад Таро на фінанси для кожного знака Зодіаку на тиждень із 24 по 30 липня 2023 року

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Наприкінці липня 2023 року деякі зможуть отримати нову роботу чи приплив грошей, проте в інших навпаки можливі помилки та фінансові втрати.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Четвірка кубків

У Вас найближчими днями гроші стабільно будуть, але не надміру, а рівно стільки, щоб задовольнити емоційний голод покупками і зрозуміти, що щастя не в матеріальному.

Телець — перевернута Помірність

У цьому положенні карта вказує, що Ваша внутрішня рівновага вийшла з-під контролю, через що Ви не зможете плідно працювати в команді, будете схильні до непродуманих вчинків і зайвих витрат.

Близнюки — Смерть

Що ж, назва карти вже сама по собі натякає, що тиждень видасться непростим — попереду глобальна зміна фінансового стану. Можливо, ви втратите роботу чи усвідомлюєте безперспективність старих вкладень. А можливо, навпаки підходить кінець складного періоду. У будь-якому випадку, це "смерть" старих засад, на яких базувалося ваше матеріальне становище.

Рак — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому положенні ця карта є добрим знаком. Скоро Ви можете знайти загублене — отримати нову роботу, відновити ділові контакти, розпочати справу заново. Однак також карта каже, що Ви будете схильні переживати через проблеми, які самі собі вигадали, що може стати перешкодою.

Лев — Самітник

Самітник вище мирських благ (серед яких і гроші), і попереджає, що на Вас може чекати просте аскетичне життя, фінансові обмеження, зниження доходів і анулювання ділових домовленостей.

Діва — перевернута Трійка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що наступного тижня Ви будете схильні працювати ліниво та халтурно, так що особливих грошових надходжень очікувати не варто. Також у Вас можуть бути дрібні, але прикрі фінансові неприємності.

Терези — перевернутий Туз пентаклів

Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Скорпіон — перевернутий Суд

На наступному тижні можуть чекати серйозні фінансові втрати аж до банкрутства, також може статися вимушена зміна місця проживання. Можливі конфлікти, вихід ситуації з-під контролю, відстрочення.

Стрілець — Вісімка пентаклів

Найближчим часом Ви будете сповнені кар’єрних амбіцій, охоче навчатиметеся і працюватимете над кар’єрними досягненнями, завдяки чому станете компетентним фахівцем.

Козоріг — Колесо фортуни

Вас незабаром раптово може повернутися сприятлива можливість, статися успіх, покращитися ситуація з фінансами, що збоку здаватиметься чистим везінням. Також картка може пророкувати переїзд.

Водолій — перевернутий Лицар мечів

У цьому положенні картка попереджає, що в найближчий тиждень Ви можете бути схильні до конфліктів на роботі з колегами та керівництвом, також через некомпетентність та безтурботність можливі помилки, за які доведеться відповідати.

Риби — перевернута Десятка пентаклів

Наступного тижня у Вас можлива затримка зарплати, неприємності на роботі та фінансові втрати. Майте на увазі, — старі методи вже неефективні, варто спробувати щось нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.

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