Таропрогноз на 24 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в первый день недели

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 24 июля 2023 года, некоторых ждет апатия и раздражительность, в то время как другие наоборот смогут попробовать новое и улучшить свою жизнь.

На это указывают карты Таро, которые выпали в прогнозе на двадцать четвертый день июля. Без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже, — так Вы сможете узнать, что стоит ждать в ближайшее время именно Вам:

Теперь посмотрите, какую карту Вы выбрали:

Слева направо — Шут, Мир, перевернутый Туз кубков

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Шут

В понедельник у Вас может появиться возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Не бойтесь и действуйте, но при этом не игнорируйте голос своего внутреннего ребенка, он может быть Вам полезным.

Мир

Эта карта обещает триумф и процветание. Она указывает на то, что в ближайшие дни Вы сможете приблизиться к материальному и семейному благополучию. Также сейчас удачное время для поездок.

Перевернутый Туз кубков

Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в понедельник Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в ближайшую неделю.