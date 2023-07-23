Таропрогноз на 24 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в перший день тижня

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 24 липня 2023 року, на деяких чекає апатія та дратівливість, тоді як інші навпаки зможуть спробувати нове та покращити своє життя.

На це вказують карти Таро, які випали у прогнозі на двадцять четвертий день липня. Без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці нижче, — так Ви зможете дізнатися, на що варто чекати найближчим часом саме Вам:

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали:

Зліва направо — Блазень, Світ, перевернутий Туз кубків

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Блазень

У понеділок у Вас може з’явитись можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Не бійтеся і дійте, але при цьому не ігноруйте голос своєї внутрішньої дитини, вона може бути Вам корисною.

Світ

Ця карта обіцяє тріумф та процвітання. Вона вказує на те, що найближчими днями Ви зможете наблизитися до матеріального та сімейного благополуччя. Також зараз сприятливий час для поїздок.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що в понеділок на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень.