Таропрогноз на 25 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Во вторник, 25 июля 2023 года, некоторых могут ждать внезапные проблемы и плохое настроение, в то время как другие наоборот смогут найти выход из сложной ситуации и добиться успеха.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать пятый день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, перевернутая Восьмерка пентаклей, Маг

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Эта карта еще называется "Владыка поражения", и она предупреждает, что во второй день недели у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Маг

Эта карта говорит, что в ближайшее время Вы можете получить возможность добиться успеха, решить какие-то задачи и приумножить состояние путем творческих и отчасти экстравагантных решений. Не бойтесь пробовать новое.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака ждет приток денег на этой неделе по картам Таро.