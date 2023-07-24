Таропрогноз на 25 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У вівторок, 25 липня 2023 року, деяких можуть спіткати раптові проблеми та поганий настрій, тоді як інші навпаки зможуть знайти вихід зі складної ситуації та досягти успіху.

На це вказують карти Таро, які випали на двадцять п’ятий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернута Вісімка пентаклів, Маг

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Ця карта ще називається "Владика поразки", і вона попереджає, що на другий день тижня у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема або нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Маг

Ця карта каже, що найближчим часом Ви можете отримати можливість досягти успіху, вирішити якісь завдання та примножити статки шляхом творчих та частково екстравагантних рішень. Не бійтеся пробувати нове.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку чекає приплив грошей цього тижня за картами Таро.