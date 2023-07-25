Таропрогноз на 26 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 26 июля 2023 года, некоторых ждут отсрочки и финансовые риски, в то время как другие наоборот смогут исправить какую-то проблему в своей жизни.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать шестой день июля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка пентаклей, перевернутый Мир, перевернутая Семерка мечей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка пентаклей

В этом положении карта предупреждает, что в среду Ваше финансовое и материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Перевернутый Мир

В этом положении карта говорит о том, что Вы близки к успеху, но по каким-то причинам полная победа пока не наступит.

Перевернутая Семерка мечей

В перевернутом виде эта карта говорит, что в ближайшее время какая-то ситуация в Вашей жизни уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.