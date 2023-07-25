Таропрогноз на 26 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 26 липня 2023 року, на деяких чекають відстрочки та фінансові ризики, тоді як інші навпаки зможуть виправити якусь проблему у своєму житті.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на двадцять шостий день липня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернутий Світ, перевернута Сімка мечів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що у середу Ваше фінансове та матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане.

Перевернута Сімка мечів

У перевернутому вигляді ця карта говорить, що найближчим часом якась ситуація у Вашому житті врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.