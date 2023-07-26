Гортензия плохо цветет: чем подкормить цветок, чтобы он долго радовал своей красотой

Гортензии будут цвести долго, вплоть до самой осени

Во время посадки гортензий садоводы надеются, что растение будет радовать их своим пышным цветением. Но иногда бывает так, что бутоны никак не распускаются. В таком случае нужно подкормить растение.

Опытные садоводы удобряют гортензии весной. Но если по какой-то причине этот период был упущен, подкормку можно внести и осенью. Тем самым можно поддержать цветение до самых заморозков.

Для гортензий идеально использовать комплексное удобрение, подходящее для хвойных растений. Оно обеспечит необходимые питательные вещества для активного роста. Горсть такой смеси, распределенной под кроной гортензии, может творить чудеса.

В дополнение к этому нужно провести мульчирование почвы под гортензией. Для этого используют торф, древесную стружку или сосновые иголки. Проводя работы на почвы вокруг этих растений стоит учесть, что чрезмерное рыхление может повредить их хрупкие корни.

Дополнительное питание гарантирует, что гортензия будет радовать садовода своим ярким и пышным цветением очень долго.

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