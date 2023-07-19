Чем поливать петунии, чтобы они цвели до осени: секрет опытных садоводов

Петуния будет радовать ваш глаз, если уделить внимание удобрениям

Один из популярных цветов, петуния, будет пышно цвести до осени благодаря правильному поливу. Полезное удобрение, которой поддержит рост цветка, легко приготовить своими руками из подручных ингредиентов.

Опытные цветоводы рекомендуют поливать петунии самодельным раствором на основе лимонной кислоты, чтобы продлить цветение. Об этом говорится в материале Ukr.media.

Если ваши петунии выглядят "уставшими", то вполне вероятно, что у растения дефицит железа. Исправить это легко с помощью удобрения самодельной жидкой подкормкой, ключевой ингредиент которой обойдется недорого — лимонная кислота.

Как поливать петунии, чтобы они цвели до самой осени? В 2 л воды растворите 5 г лимонной кислоты, добавьте 8 г железного купороса. Раствором, который получился, поливайте почву, однако не лейте жидкость на листья петуний.

Есть еще один вариант поддержать рост цветка с помощью лимонной кислоты. Садовники рекомендуют проводить подкормку в целях профилактики с периодичностью раз на две недели. Как приготовить удобрение? Добавьте в 1 л воды немного лимонного порошка (буквально на кончике ножа). Такая добавка улучшит цветение, важно, что без внесения агрессивных химикатов, ведь их в лимонной кислоте нет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за орхидеей. Если дать растение одну подкормку, пышное цветение гарантировано.