Чим поливати петунії, щоб вони квітнули до осені: секрет досвідчених садівників

Петунія радуватиме ваше око, якщо приділити увагу добривам

Одна з популярних квіток, петунія, буде пишно квітнути до осені завдяки правильному поливу. Корисне добриво, яке підтримає зростання квітки, легко приготувати своїми руками з підручних інгредієнтів.

Досвідчені квітники рекомендують поливати петунії саморобним розчином на основі лимонної кислоти, щоб продовжити цвітіння. Про це йдеться у матеріалі Ukr.media.

Якщо ваші петунії мають "втомлений" вигляд, то цілком імовірно, що рослина має дефіцит заліза. Виправити це легко за допомогою удобрення саморобним рідким підживленням, ключовий інгредієнт якого обійдеться недорого — лимонна кислота.

Як поливати петунії, щоб вони цвіли аж до осені? У 2 л води розчиніть 5 г лимонної кислоти, додайте 8 г залізного купоросу. Розчином, який вийшов, поливайте ґрунт, проте не лийте рідину на листя петуній.

Є ще один варіант підтримати зростання квітки за допомогою лимонної кислоти. Садівники рекомендують проводити підживлення з метою профілактики з періодичністю раз на два тижні. Як приготувати добрива? Додайте в 1 л води трохи лимонного порошку (буквально на кінчику ножа). Така добавка покращить цвітіння, важливо, що без внесення агресивних хімікатів, адже їх у лимонній кислоті немає.

Раніше "Телеграф" розповідав, як доглядати орхідею. Якщо дати рослині одне підживлення, пишне цвітіння гарантоване.