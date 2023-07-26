Гортензія погано цвіте: чим підгодувати квітку, щоб вона довго радувала своєю красою

Гортензії будуть квітнути довго, аж до осені

Під час посадки гортензій садівники сподіваються, що рослина радуватиме їх своїм пишним цвітінням. Але іноді буває так, що бутони не розпускаються. У такому разі потрібно підгодувати рослину.

Досвідчені садівники удобрюють гортензії навесні. Але якщо з якоїсь причини цей період було втрачено, підживлення можна внести й восени. Тим самим можна підтримати цвітіння до самих заморозків.

Для гортензій ідеально використовувати комплексне добриво, яке підходить для хвойних рослин. Воно забезпечить потрібні поживні речовини для активного зростання. Жменя такої суміші, розподіленої під кроною гортензії, може творити чудеса.

На додаток до цього потрібно провести мульчування ґрунту під гортензією. Для цього використовують торф, дерев’яну стружку або соснові голки. Проводячи роботи на ґрунті навколо цих рослин варто врахувати, що надмірне розпушування може пошкодити їх тендітне коріння.

Додаткове харчування гарантує, що гортензія радуватиме садівника своїм яскравим та пишним цвітінням дуже довго.

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