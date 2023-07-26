Чем натереть решетки и дверцу духовки, чтобы они сияли: действенный лайфхак

Для очистки духовки нужны только подручные средства

Брызги и жирные пятна на решетках, стенах и дверцах духовки со временем могут скапливаться, что приводит к появлению неприятных запахов. А еще загрязненный духовой шкаф может хуже работать, из-за чего увеличивается время приготовления блюд.

Чтобы очистить духовку, включая дверцу прибора и решетки, воспользуйтесь действенным лайфхаком. Об этом рассказывает Express.

Как почистить решетки духовки

Положите старое полотенце на дно ванны, поместите туда решетки и все поддоны из духовки.

Посыпьте решетку пищевой содой и добавьте уксус. Произойдет химическая реакция.

Как только шипение прекратится, наполните ванну горячей водой, чтобы полностью покрыть решетки и противни.

Оставьте решетки в этой смеси на ночь.

Утром протрите поддоны, чтобы удалить остатки жира.

Стойкие пятна потрите старой зубной щеткой или жесткой губкой с щепоткой соли.

Затем приступите к очистке внутренних поверхностей духовки. А также уберите все пятна с дверцы духового шкафа. Для этого следуйте простому алгоритму:

Приготовьте очищающую пасту из пищевой соды и двух частей воды. Нанесите смесь все жирные участки духовки, но не на нагревательные элементы. Оставьте пасту на 30 минут на стеклянных дверцах, а на внутренних поверхностях на ночь или хотя бы на 12 часов, чтобы удалить всю грязь. Сотрите средство влажной тканью. Стойкие пятна потрите уксусом, чтобы вернуть духовке идеальный вид.

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