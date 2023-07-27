Укр

Дачный туалет не будет вонять: залейте туда это средство и забудьте о проблеме

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
фото из открытых источников

Очень дешевое, но эффективное средство

На приусадебных участках не все пользуются таким благом цивилизации как канализация. Некоторые дачники продолжают использовать уличный туалет. И рано или поздно им приходится столкнуться с появлением неприятного запаха в туалете.

В магазинах можно найти разнообразные средства для борьбы с амбре в туалете. Но можно обойтись и альтернативнім средством из доступных ингредиентов.

Вам понадобится:

5 литров холодной воды

½ пачки пищевой соды

эфирное масло (по желанию).

Соду нужно полностью растворить в 5 литрах холодной воды. Если будет желание, добавить в раствор несколько капель эфирного масла с приятным для вас ароматом.

Полученный раствор нужно залить в уличный туалет. На некоторое время о проблеме неприятного запаха можно будет забыть. Сода будет нейтрализовать всю вонь, а эфирное масло — действовать как ароматизатор.

По мере надобности процедуру можно повторить.

Суть этого метода в том, что сода уничтожает бактерии, которые и создают неприятный запах.

Для устранения вони в уличном туалете можно использовать помидорную ботву. Пасынки томата, сорванные листья и ненужные ветки нужно просто сложить в яму и уже на следующий день неприятный запах начнет исчезать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подручными средствами убрать неприятный запах с ковра.

Теги:
#Запахи #Туалет #Лайфхак