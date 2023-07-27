Дачный туалет не будет вонять: залейте туда это средство и забудьте о проблеме

Очень дешевое, но эффективное средство

На приусадебных участках не все пользуются таким благом цивилизации как канализация. Некоторые дачники продолжают использовать уличный туалет. И рано или поздно им приходится столкнуться с появлением неприятного запаха в туалете.

В магазинах можно найти разнообразные средства для борьбы с амбре в туалете. Но можно обойтись и альтернативнім средством из доступных ингредиентов.

Вам понадобится:

5 литров холодной воды

½ пачки пищевой соды

эфирное масло (по желанию).

Соду нужно полностью растворить в 5 литрах холодной воды. Если будет желание, добавить в раствор несколько капель эфирного масла с приятным для вас ароматом.

Полученный раствор нужно залить в уличный туалет. На некоторое время о проблеме неприятного запаха можно будет забыть. Сода будет нейтрализовать всю вонь, а эфирное масло — действовать как ароматизатор.

По мере надобности процедуру можно повторить.

Суть этого метода в том, что сода уничтожает бактерии, которые и создают неприятный запах.

Для устранения вони в уличном туалете можно использовать помидорную ботву. Пасынки томата, сорванные листья и ненужные ветки нужно просто сложить в яму и уже на следующий день неприятный запах начнет исчезать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как подручными средствами убрать неприятный запах с ковра.