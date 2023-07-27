Дачний туалет не смердітиме: залийте туди цей засіб і забудьте про проблему

Дуже дешевий, але дієвий засіб

На присадибних ділянках не всі користуються таким благом цивілізації, як каналізація. Деякі дачники продовжують використовувати вуличний туалет. І рано чи пізно їм доводиться зіткнутися з появою неприємного запаху у туалеті.

У магазинах можна знайти різноманітні засоби для боротьби з амбре у вуличному туалеті. Але можна обійтись і альтернативним засобом із доступних інгредієнтів.

Вам знадобиться:

5 літрів холодної води

½ пачки харчової соди

ефірна олія (за бажанням).

Соду потрібно повністю розчинити у 5 літрах холодної води. Якщо буде бажання, додати в розчин кілька крапель ефірної олії з приємним вам ароматом.

Отриманий розчин слід залити у вуличний туалет. На деякий час про проблему неприємного запаху можна буде забути. Сода нейтралізуватиме весь сморід, а ефірна олія — діятиме як ароматизатор.

При необхідності процедуру можна повторити.

Суть цього методу в тому, що сода знищує бактерії, які створюють неприємний запах.

Для усунення смороду у вуличному туалеті можна використовувати ще й помідорне бадилля. Пасинки томату, зірвані листя та непотрібні гілки потрібно просто скласти в яму і вже наступного дня неприємний запах почне зникати.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підручними засобами прибрати неприємний запах із килима.