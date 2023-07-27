Дачний туалет не смердітиме: залийте туди цей засіб і забудьте про проблему
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Дуже дешевий, але дієвий засіб
На присадибних ділянках не всі користуються таким благом цивілізації, як каналізація. Деякі дачники продовжують використовувати вуличний туалет. І рано чи пізно їм доводиться зіткнутися з появою неприємного запаху у туалеті.
У магазинах можна знайти різноманітні засоби для боротьби з амбре у вуличному туалеті. Але можна обійтись і альтернативним засобом із доступних інгредієнтів.
Вам знадобиться:
- 5 літрів холодної води
- ½ пачки харчової соди
- ефірна олія (за бажанням).
Соду потрібно повністю розчинити у 5 літрах холодної води. Якщо буде бажання, додати в розчин кілька крапель ефірної олії з приємним вам ароматом.
Отриманий розчин слід залити у вуличний туалет. На деякий час про проблему неприємного запаху можна буде забути. Сода нейтралізуватиме весь сморід, а ефірна олія — діятиме як ароматизатор.
При необхідності процедуру можна повторити.
Суть цього методу в тому, що сода знищує бактерії, які створюють неприємний запах.
Для усунення смороду у вуличному туалеті можна використовувати ще й помідорне бадилля. Пасинки томату, зірвані листя та непотрібні гілки потрібно просто скласти в яму і вже наступного дня неприємний запах почне зникати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як підручними засобами прибрати неприємний запах із килима.