Постаревший Колин Фаррелл присоединился к забастовке актеров в Голливуде (фото)

Актер вышел с табличкой, на которой было написано: "SAG-AFTRA on strike"

В Голливуде продолжается масштабная забастовка SAG-AFTRA, к которой присоединились многие знаменитые актеры, в том числе 47-летний Колин Фаррелл, звезда фильмов "Александр" и "Телохранитель".

"Телеграф" сообщает, что актер вышел на очередную акцию протеста с табличкой на которой была надпись: "SAG-AFTRA on strike". Колин Фаррелл заметно постарел, на нем была черная тематическая футболка и такого же цвета брюки. Свой образ он дополнил коричневыми ботинками и черной повязкой на голове.

Колин Фаррелл вышел на акцию протеста в Голливуде. Фото: Getty Images

Компанию ему составил 34-летний актер Аким Мэйр, снявшийся в фильмах "Она" и драматическом сериале "Понедельник утром", а также Тори Киттлз, известный зрителям по кинолентам "Разыскиваются в Малибу" и "Пророк".

Колин Фаррелл вместе с другими актерами на акции протеста. Фото: Getty Images

Вместе с другими участниками акции, в которых были аналогичные таблички и футболки, Колин Фаррелл прошелся по улицам Лос-Анджелеса.

Колин Фаррелл на забастовке SAG-AFTRA. Фото: Getty Images

Отметим, что забастовка SAG-AFTRA стала первым случаем инициирования актерами трудового конфликта со времен забастовки 1980 года и первым случаем одновременного выхода актеров и сценаристов Голливуда с 1960 года.

"Телеграф" писал ранее, что постаревший голливудский актер Кевин Спейси предстал перед судом в деле о 12 изнасилованиях. Звезда "Карточного домика" отрицает свою вину по каждому из обвинений.