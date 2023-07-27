Постарілий Колін Фаррелл приєднався до страйку акторів у Голлівуді (фото)

Актор вийшов із табличкою, на якій було написано: "SAG-AFTRA on strike"

У Голлівуді триває масштабний страйк SAG-AFTRA, до якого приєдналися багато знаменитих акторів, у тому числі 47-річний Колін Фаррелл, зірка фільмів "Олександр" та "Охоронець".

"Телеграф" повідомляє, що актор вийшов на чергову акцію протесту з табличкою, на якій був напис: "SAG-AFTRA on strike". Колін Фаррелл помітно постарів, на ньому була чорна тематична футболка та такого ж кольору штани. Свій образ він доповнив коричневими черевиками та чорною пов’язкою на голові.

Колін Фаррелл вийшов на акцію протесту у Голлівуді. Фото: Getty Images

Компанію йому склав 34-річний актор Акім Мейр, який знявся у фільмах "Вона" та драматичному серіалі "Понеділок вранці", а також Торі Кіттлз, відомий глядачам з кінострічок "Розшукуються в Малібу" та "Пророк".

Колін Фаррелл разом із іншими акторами на акції протесту. Фото: Getty Images

Разом з іншими учасниками акції, в яких були аналогічні таблички та футболки, Колін Фаррелл пройшов вулицями Лос-Анджелеса.

Колін Фаррелл на страйку SAG-AFTRA. Фото: Getty Images

Зазначимо, що страйк SAG-AFTRA став першим випадком ініціювання акторами трудового конфлікту з часів страйку 1980 року та першим випадком одночасного виходу акторів та сценаристів Голлівуду з 1960 року.

"Телеграф" писав раніше, що постарілий голлівудський актор Кевін Спейсі став перед судом у справі про 12 зґвалтування. Зірка "Карткового будинку" заперечує свою провину за кожним із звинувачень.