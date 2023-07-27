Рус

Постарілий Колін Фаррелл приєднався до страйку акторів у Голлівуді (фото)

Автор
Світлана Шкурупій Світлана Шкурупій
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як зараз виглядає Колін Фаррелл
Як зараз виглядає Колін Фаррелл. Фото Getty Images

Актор вийшов із табличкою, на якій було написано: "SAG-AFTRA on strike"

У Голлівуді триває масштабний страйк SAG-AFTRA, до якого приєдналися багато знаменитих акторів, у тому числі 47-річний Колін Фаррелл, зірка фільмів "Олександр" та "Охоронець".

"Телеграф" повідомляє, що актор вийшов на чергову акцію протесту з табличкою, на якій був напис: "SAG-AFTRA on strike". Колін Фаррелл помітно постарів, на ньому була чорна тематична футболка та такого ж кольору штани. Свій образ він доповнив коричневими черевиками та чорною пов’язкою на голові.

Колін Фаррелл
Колін Фаррелл вийшов на акцію протесту у Голлівуді. Фото: Getty Images

Компанію йому склав 34-річний актор Акім Мейр, який знявся у фільмах "Вона" та драматичному серіалі "Понеділок вранці", а також Торі Кіттлз, відомий глядачам з кінострічок "Розшукуються в Малібу" та "Пророк".

Колін Фаррелл
Колін Фаррелл разом із іншими акторами на акції протесту. Фото: Getty Images

Разом з іншими учасниками акції, в яких були аналогічні таблички та футболки, Колін Фаррелл пройшов вулицями Лос-Анджелеса.

Колін Фаррелл
Колін Фаррелл на страйку SAG-AFTRA. Фото: Getty Images

Зазначимо, що страйк SAG-AFTRA став першим випадком ініціювання акторами трудового конфлікту з часів страйку 1980 року та першим випадком одночасного виходу акторів та сценаристів Голлівуду з 1960 року.

"Телеграф" писав раніше, що постарілий голлівудський актор Кевін Спейсі став перед судом у справі про 12 зґвалтування. Зірка "Карткового будинку" заперечує свою провину за кожним із звинувачень.

Теги:
#Протест #Голлівуд #Колін Фаррелл