Таропрогноз на 30 июля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

В раскладе на этот день выпали одни только короли и королевы

Воскресенье, 30 июля 2023 года, у многих ознаменуется дурным настроением и конфликтами с окружающими, в то время как другие наоборот смогут хорошенько поработать и достичь успехов.

На это указывают карты Таро, что выпали в раскладе на тридцатый день июля. Без лишних раздумий выберите одну из карт на картинке ниже, — с ее помощью Вы сможете узнать, чего ждать в этот день именно Вам:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Король жезлов, перевернутая Королева пентаклей, Королева жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Перевернутая Королева пентаклей

Последний день недели у Вас может выдаться неприятным. Могут начаться проблемы или ссоры, сорваться планы, пропасть желание развиваться или что-либо делать. Карты Таро советуют Вам прислушиваться к сердцу и быть более открытыми.

Королева жезлов

Это положительная карта, обещающая, что у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачный день выдастся на профессиональном фронте.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе по картам Таро.