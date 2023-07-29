Таропрогноз на 30 липня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

У розкладі на цей день випали лише королі та королеви

Неділя, 30 липня 2023 року, у багатьох ознаменується поганим настроєм та конфліктами з оточуючими, тоді як інші навпаки зможуть добре попрацювати та досягти успіхів.

На це вказують карти Таро, що випали на тридцятий день липня. Без зайвих роздумів виберіть одну з карток на картинці нижче, — за її допомогою Ви зможете дізнатися, чого чекати цього дня саме Вам:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Король жезлів, перевернута Королева пентаклів, Королева жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Король жезлів

Ви впевнено йдете до своєї мети, але при цьому не надто замислюєтеся про почуття оточуючих, що може обернутися для Вас конфліктами та неприємними новинами. По можливості будьте добрішими.

Перевернута Королева пентаклів

Останній день тижня у Вас може бути неприємним. Можуть розпочатися проблеми чи сварки, зірватися плани, зникнути бажання розвиватися чи щось робити. Карти Таро радять Вам прислухатися до серця та бути більш відкритими.

Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалим день буде на професійному фронті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.