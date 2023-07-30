Что нужно сделать с петунией, чтобы она пышно цвела: три главных правила ухода за цветком

Если вы выращиваете петунию в кашпо, то не забывайте о поливе

Популярный цветок – петуния – нуждается в правильном поливе и требует особого ухода. Если не забывать уделять растению внимание, то петуния в кашпо будет роскошно и долго цвести.

Садовникам стоит обратить внимание на три главных правила при выращивании петунии в кашпо. Об этом сообщает Телеграм-канал "Садівник".

Полив петуний – одна из главных задач дачников. Рекомендуется поливать культуру дважды в день (утром-вечером). Помните об альтернативах в виде автополива и гидрогеля. А вот поливать цветы днем, когда на улице жарко, нельзя, так это вредит корням.

Второе правило ухода за петуниями в кашпо – душ. Цветоводам нужно регулярно опрыскивать цветы. Это не только обеспечит растение влагой, а и отвадит паутинного клеща. Однако не опрыскивайте культуру под палящим солнцем, дабы избежать ожога.

И заключительный нюанс, о котором стоит знать садовникам, касается стрижки петуний. Постоянно удаляйте цветы, которые завяли. Так растение будет радовать вас новыми бутонами, а не "бросать все силы" на формирование семян. Где-то с середины лета опытные цветоводы начинают подстригать петунию, чтобы цветы были более пышными и свежими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные садоводы поливают петунии не просто водой. Благодаря одной хитрости растение будет процветать до осени.