Що потрібно зробити з петунією, щоб вона пишно квітнула: три головні правила догляду за квіткою

Якщо ви вирощуєте петунію в кашпо, то не забувайте про полив

Популярна квітка – петунія – потребує правильного поливу і вимагає особливого догляду. Якщо не забувати приділяти рослині увагу, то петунія в кашпо розкішно і довго квітнутиме.

Садівникам варто звернути увагу на три головні правила при вирощуванні петунії у кашпо. Про це повідомляє Телеграм-канал "Садівник".

Полив петуній – одне з основних завдань дачників. Рекомендується поливати культуру двічі на день (вранці-ввечері). Пам’ятайте про альтернативи у вигляді автополиву та гідрогелю. А от поливати квіти вдень, коли на вулиці спекотно, не можна, бо це шкодить корінням.

Друге правило догляду за петуніями у кашпо – душ. Квітникам потрібно регулярно обприскувати квіти. Це не лише забезпечить рослину вологою, а й відвадить павутинного кліща. Однак не обприскуйте культуру під палючим сонцем, щоб уникнути опіку.

І останній нюанс, про який варто знати садівникам, стосується стрижки петуній. Постійно видаляйте квіти, які зав’яли. Так рослина радуватиме вас новими бутонами, а не "кидати всі сили" на формування насіння. Десь із середини літа досвідчені квітникарі починають підстригати петунію, щоб квіти були більш пишними й свіжими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені садівники поливають петунії не просто водою. Завдяки одній хитрощі рослина процвітатиме до осені.