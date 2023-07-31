Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Овнов ждут потери, а Водолеи искупаются в деньгах

Рассказываем, чего ждать всем знакам в течение недели

Начало августа в 2023 году некоторым может принести финансовые трудности и срыв планов, однако другие наоборот смогут получить новые поступления и финансовую поддержку со стороны.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на следующую неделю.

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А вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — Десятка жезлов

На Вас вскоре может обрушиться целый ворох финансовых потерь и будет непонятно, чем все закончится, — карта советует просто смириться и принять все грядущие переработки и заботы.

Телец — Звезда

Эта карта прогнозирует появление новых возможностей для развития и заработка, реализацию надежд и ожиданий.

Близнецы — перевернутая Шестерка кубков

Особых перемен в ближайшую неделю ожидать не стоит, тем более в лучшую сторону. В этом положении карта говорит, то Вы можете быть склонны анализировать прошлый негативный опыт и приуменьшать существующие проблемы, из-за чего ничего не сдвинется с места.

Рак — Маг

Даром на Вас богатство не свалится, но Вы определенно достигнете успехов благодаря труду и предприимчивости, — ближайшая неделя будет благоприятной для этого.

Лев — перевернутая Тройка кубков

В перевернутом положении эта карта говорит, что Ваша работа может принести меньшие результаты, чем Вы рассчитывали, а какие-то планы могут отмениться.

Дева — Повешенный

Вас в начале августа может ждать потеря жилья и работы, может возникнуть необходимость управляться со счетами, из-за чего свободных денег на себя не будет. Не подписывайте ничего бездумно, есть риск стать жертвой финансовой махинации.

Весы — перевернутая Шестерка мечей

В этом положении карта говорит про неразрешимость проблем, — скорее всего, дело закончится неудачей, договориться не выйдет и положение станет безвыходным. Шаг был сделан неверно, если это возможно, то попробуйте вернуться на исходные позиции.

Скорпион — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта говорит, что на неделе Ваш успех может уйти у Вас из-под носа и достаться кому-то другому.

Стрелец — Влюбленные

Вам скоро может помочь партнер (деловой или не очень), — с его стороны можно ожидать финансовой помощи с проектами.

Козерог — перевернутая Семерка кубков

В этом положении карта обещает, что в начале августа Вы сможете отбросить эмоции и иллюзии, построить реалистичные планы и двигаться к их реализации. Дерзайте!

Водолей — Императрица

Императрицы не бедствуют. Эта карта обещает финансовую стабильность, изобилие, благополучие и растущее благосостояние. Вскоре у Вас возможен рост доходов, при этом денег может хватать не только на необходимые вещи, но еще и может что-то остаться, чтобы побаловать себя.

Рыбы — Король жезлов

Карта обещает, что на следующей неделе Вы сможете достичь финансового преуспевания благодаря последовательности и предприимчивости, — не бойтесь продвигать идеи и проявлять фантазию, поскольку будет просто добиться желаемого. Кроме того, может появиться финансовая поддержка со стороны, покровитель.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца года по картам Таро.