Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Овнів чекають втрати, а Водолії скупаються в грошах

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Початок серпня 2023 року деяким може принести фінансові труднощі та зрив планів, проте інші, навпаки, зможуть отримати нові надходження та фінансову підтримку з боку.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Десятка жезлів

На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти всі майбутні переробки та турботи.

Телець — Зірка

Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.

Близнюки — перевернута Шістка кубків

Особливих змін у найближчий тиждень очікувати не варто, тим паче на краще. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід і применшувати наявні проблеми, через що нічого не зміниться.

Рак — Маг

Просто так на Вас багатство не впаде, але Ви безперечно досягнете успіхів завдяки праці та заповзятливості, — найближчий тиждень буде сприятливим для цього.

Лев — перевернута Трійка кубків

У перевернутому положенні ця карта говорить, що Ваша робота може принести менші результати, ніж Ви розраховували, а якісь плани можуть скасуватись.

Діва — Повішений

Вас на початку серпня може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність керуватися рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Терези — перевернута Шістка мечів

У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все, справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Скорпіон — перевернута Шістка жезлів

У цьому положенні мапа каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.

Стрілець — Закохані

Вам скоро може допомогти партнер (діловий чи не дуже), — з його боку очікується фінансова допомога з проєктами.

Козоріг — перевернута Сімка кубків

У цьому положенні карта обіцяє, що на початку серпня Ви зможете відкинути емоції та ілюзії, побудувати реалістичні плани та рухатися до їхньої реалізації.

Водолій — Імператриця

Імператриці не бідують. Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток і благополуччя. Незабаром у Вас можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не тільки на необхідні речі, але ще й може залишитися щось, щоб побалувати себе.

Риби — Король жезлів

Карта обіцяє, що наступного тижня Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати ідеї та проявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку покровителя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.