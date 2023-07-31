Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Овнів чекають втрати, а Водолії скупаються в грошах
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Початок серпня 2023 року деяким може принести фінансові труднощі та зрив планів, проте інші, навпаки, зможуть отримати нові надходження та фінансову підтримку з боку.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — Десятка жезлів
На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти всі майбутні переробки та турботи.
Телець — Зірка
Ця карта прогнозує появу нових можливостей для розвитку та заробітку, реалізацію надій та очікувань.
Близнюки — перевернута Шістка кубків
Особливих змін у найближчий тиждень очікувати не варто, тим паче на краще. У цьому положенні карта говорить, то Ви можете бути схильні аналізувати минулий негативний досвід і применшувати наявні проблеми, через що нічого не зміниться.
Рак — Маг
Просто так на Вас багатство не впаде, але Ви безперечно досягнете успіхів завдяки праці та заповзятливості, — найближчий тиждень буде сприятливим для цього.
Лев — перевернута Трійка кубків
У перевернутому положенні ця карта говорить, що Ваша робота може принести менші результати, ніж Ви розраховували, а якісь плани можуть скасуватись.
Діва — Повішений
Вас на початку серпня може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність керуватися рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.
Терези — перевернута Шістка мечів
У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все, справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.
Скорпіон — перевернута Шістка жезлів
У цьому положенні мапа каже, що на тижні Ваш успіх може піти у Вас з-під носа і дістатись комусь іншому.
Стрілець — Закохані
Вам скоро може допомогти партнер (діловий чи не дуже), — з його боку очікується фінансова допомога з проєктами.
Козоріг — перевернута Сімка кубків
У цьому положенні карта обіцяє, що на початку серпня Ви зможете відкинути емоції та ілюзії, побудувати реалістичні плани та рухатися до їхньої реалізації.
Водолій — Імператриця
Імператриці не бідують. Ця карта обіцяє фінансову стабільність, достаток і благополуччя. Незабаром у Вас можливе зростання доходів, при цьому грошей може вистачати не тільки на необхідні речі, але ще й може залишитися щось, щоб побалувати себе.
Риби — Король жезлів
Карта обіцяє, що наступного тижня Ви зможете досягти фінансового успіху завдяки послідовності та заповзятливості, — не бійтеся просувати ідеї та проявляти фантазію, оскільки буде просто досягти бажаного. Крім того, може з’явитися фінансова підтримка з боку покровителя.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця року за картами Таро.