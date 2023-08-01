Таропрогноз на 2 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В среду, 2 августа 2023 года, некоторые могут пожинать плоды своих ошибок, в то время как другие смогут успешно начать новое дело, раскрыть таланы или научиться чему-нибудь.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на второй день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Восьмерка кубков, Звезда, Паж пентаклей

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Восьмерка кубков

В этом положении карта может говорить о совершенной ошибке, которая повлекла за собой бессмысленную трату времени, однако также указывает и на то, что тяжелые времена подходят к концу. Более того, может появиться новая любовь или отношения.

Звезда

2 августа у Вас будет днем, когда как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Попробуйте заняться медитациями, это может помочь найти ответы на интересующие Вас вопросы.

Паж пентаклей

В среду Вы будете иметь силы и желание учиться новому, делать выводы из старых ошибок, — не упустите такую возможность. Также в течение дня может повстречаться темноволосый юноша, возможно солдат.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в августе по картам Таро.