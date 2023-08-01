Таропрогноз на 2 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У середу, 2 серпня 2023 року, деякі можуть побачити плоди своїх помилок, тоді як інші зможуть успішно розпочати нову справу, розкрити талани чи навчитися чогось.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на другий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка кубків, Зірка, Паж пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Вісімка кубків

У цьому положенні карта може говорити про помилку, яка спричинила безглузде марнування часу, проте також вказує і на те, що важкі часи добігають кінця. Більше того, може з’явитися нове кохання чи стосунки.

Зірка

2 серпня у Вас буде днем, коли як ніколи легко буде реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Спробуйте зайнятися медитаціями, це може допомогти знайти відповіді на питання, що Вас цікавлять.

Паж пентаклів

У середу Ви матимете сили та бажання вчитися новому, робити висновки зі старих помилок, — не проґавте таку можливість. Також протягом дня може зустрітися темноволосий юнак, можливо, солдат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в серпні за картами Таро.