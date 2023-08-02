Прекратите путать "протягом" и "на протязі": в чем разница

Стоит один раз углубиться в значение слов "протягом" и "протяг", чтобы больше не ошибаться

Украинцы часто употребляют "на протязі" в значении "протягом", однако это ошибка. В этом случае речь идет о кальке с русского языка, которая только искажает вашу речь.

Чтобы выяснить окончательно, как правильно говорить — "на протязі" или "протягом" — обратимся к известному украинскому языковеду Александру Авраменко.

Так, значение слова "протяг"— это струя воздуха, продувающая комнату. На русский переводится "сквозняк". Можно говорить: "Стояти чи сидіти на протязі".

В то время как "проятгом" имеет совершенно другое значение. Это слово обозначает длительность действия или определенный промежуток времени. Например, вы можете "стежити за кимось або чимось протягом години".

Чтобы проверить, правильно ли вы употребляете слово, попробуйте дословно перевести фразу с украинского на русский. "Следить за кем-то или чем-то на сквозняке часа": так сразу вы увидите ошибку.

Авраменко делится удачным советом-подсказкой, который поможет не путаться в "протязі" и "протягом". Вам понадобится только одна фраза, запомните ее: "Якщо протягом години стояти на протязі, то можна застудитися".

Так что если вы рассказываете о временных промежутках, говорите "протягом" — "години, дня, місяця, року" и т.д. Обычно "протягом" можно заменить на синоним "упродовж", что тоже станет для вас небольшой подсказкой.

В ситуациях, связанных с холодным воздухом, употребляйте "на протязі". Только в таком значении это слово не является калькой с русского.

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