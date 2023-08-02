Припиніть плутати "протягом" і "на протязі": в чому різниця

Варто один раз зануритися у значення слів "протягом" і "протяг", щоб більше не помилятися

Українці часто вживають "на протязі" у значенні "протягом", однак це є помилкою. В цьому випадку йдеться про кальку з російської мови, що лише спотворює ваше мовлення.

Щоб з’ясувати остаточно, як правильно говорити — "протягом" чи "на протязі" – звернемося до відомого українського мовознавця Олександра Авраменка.

Так, значення слова "протяг" — це струмінь повітря, який продуває кімнату. Російською перекладається "сквозняк". Можна казати: "Стояти чи сидіти на протязі".

Тоді як "протягом" має геть інше значення. Це слово позначає тривання якоїсь дії або певний проміжок часу. Наприклад, ви можете стежити за кимось або чимось протягом години.

Щоб перевірити, чи правильно ви вживаєте слово, спробуйте дослівно перекласти фразу з української російською. "Следить за кем-то или чем-то на сквозняке часа": так одразу ви побачите помилку.

Авраменко ділиться влучною порадою-підказкою, яка допоможе не плутатися в "протязі" та "протягом". Вам знадобиться лише одна фраза, запам’ятайте її: "Якщо протягом години стояти на протязі, то можна застудитися".

Тож якщо ви розповідаєте про часові проміжки, кажіть "протягом" — години, дня, місяця, року та подібне. Зазвичай "протягом" можна замінити на синонім "упродовж", що теж стане для вас невеликою підказкою.

У ситуаціях, пов’язаних з холодним повітрям, уживайте "на протязі". Лише в такому значенні це слово не є калькою з російської.

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