"Осетровое" суперлуние: 10 потрясающе волшебных фото из разных стран

В первое полнолуние августа, которое в этом году пришлось на 1 число, сказочно повезет 3 знакам Зодиака. Оно известно как "осетровое" — такое название дали индейцы, у которых есть имена для полнолуний на каждое время года. "Осетровой" августовская полная луна стала называться из-за большого количества осетровых рыб, которые водятся в Великих озерах Северной Америки в это время года.

Как отмечает астрофизик, доктор философии Джанлуки Маси, суперлуна — это популярный термин, указывающий на полнолуние или новолуние, когда наш спутник находится близко к своему перигею, то есть его минимальному расстоянию от Земли. Сам термин не имеет научной ценности: астрономы предпочитают называть его перигейной полной Луной, но, несомненно, "Суперлуние" — гораздо более волшебное название.

Суперлуна 1 августа выглядела ярче и больше, чем в обычное полнолуние. В некоторых странах наш естественный спутник в ночном небе выглядел совершенно очаровательно.

Суперлуна над Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, США

Суперлуние над мечетью Коджатепе в Анкаре, Турция

Суперлуние на Сицилии, "острова циклопов" Ачи-Треза

Осетровая луна над нижним Манхеттеном и Всемирным торговым центром в Нью-Йорке, США

Суперлуние над нижним Манхеттеном и Всемирным торговым центром в Нью-Йорке, США

Китай, суперлуна в Цзюцзяне, провинция Цзянси

Китай, суперлуние в Ухане, провинция Хубэй

Суперлуна над музеем Сучжоу в провинции Цзянсу в Китае

Суперлуние в Корле, префектура Байнголин, Китай

Полная луна над замком Шверин, Мекленбург-Передняя Померания, Германия

Следующая суперлуна в августе приходится на 30 августа.

Ранее мы писали, как августовское полнолуние изменит жизнь четырех знаков Зодиака — их ожидают перемены и дома, и на работе. А еще августовское полнолуние исполнит любовные желания этих трех знаков Зодиака.