Укр

"Осетровое" суперлуние: 10 потрясающе волшебных фото из разных стран

Автор
Юлия Тараненко
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Суперлуние - в первое полнолуние августа полная луна называется "осетровой" Новость обновлена 02 августа 2023, 14:25
Суперлуние - в первое полнолуние августа полная луна называется "осетровой". Фото Getty Images

В первое полнолуние августа, которое в этом году пришлось на 1 число, сказочно повезет 3 знакам Зодиака. Оно известно как "осетровое" — такое название дали индейцы, у которых есть имена для полнолуний на каждое время года. "Осетровой" августовская полная луна стала называться из-за большого количества осетровых рыб, которые водятся в Великих озерах Северной Америки в это время года.

Как отмечает астрофизик, доктор философии Джанлуки Маси, суперлуна — это популярный термин, указывающий на полнолуние или новолуние, когда наш спутник находится близко к своему перигею, то есть его минимальному расстоянию от Земли. Сам термин не имеет научной ценности: астрономы предпочитают называть его перигейной полной Луной, но, несомненно, "Суперлуние" — гораздо более волшебное название.

Суперлуна 1 августа выглядела ярче и больше, чем в обычное полнолуние. В некоторых странах наш естественный спутник в ночном небе выглядел совершенно очаровательно.

Суперлуна полнолуние США
Суперлуна над Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, США
Суперлуна полнолуние Турция
Суперлуние над мечетью Коджатепе в Анкаре, Турция
Суперлуние полнолуние
Суперлуние на Сицилии, "острова циклопов" Ачи-Треза
Суперлуние полнолуние
Осетровая луна над нижним Манхеттеном и Всемирным торговым центром в Нью-Йорке, США
Суперлуна полнолуние США
Суперлуние над нижним Манхеттеном и Всемирным торговым центром в Нью-Йорке, США
Суперлуние полнолуние Китай
Китай, суперлуна в Цзюцзяне, провинция Цзянси
Суперлуна полнолуние Китай
Китай, суперлуние в Ухане, провинция Хубэй
Суперлуние полнолуние Китай
Суперлуна над музеем Сучжоу в провинции Цзянсу в Китае
Суперлуна полнолуние Китай
Суперлуние в Корле, префектура Байнголин, Китай
суперлуна полнолуние Германия
Полная луна над замком Шверин, Мекленбург-Передняя Померания, Германия

Следующая суперлуна в августе приходится на 30 августа.

Ранее мы писали, как августовское полнолуние изменит жизнь четырех знаков Зодиака — их ожидают перемены и дома, и на работе. А еще августовское полнолуние исполнит любовные желания этих трех знаков Зодиака.

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