"Осетровий" супермісяць: 10 чарівних фото з різних країн

У першу повню серпня, яка цього року припала на 1 число, казково пощастить 3 знакам Зодіаку. Вона відома як "осетрова" — таку назву дали індіанці, які мають імена для повні на кожну пору року. "Осетровий" серпневий повний місяць став називатися через велику кількість осетрових риб, що водяться у Великих озерах Північної Америки в цю пору року.

Як зазначає астрофізик, доктор філософії Джанлукі Масі, супермісяць — це популярний термін, що вказує на повний місяць або молодик, коли наш супутник знаходиться близько до свого перигею, тобто його мінімальної відстані від Землі. Сам термін не має наукової цінності: астрономи вважають за краще називати його перігейним повним Місяцем, але, безсумнівно, "Супермісяць" — набагато чарівніша назва.

Супермісяць 1 серпня виглядав яскравіше і більше, ніж у звичайну повню. У деяких країнах наш природний супутник у нічному небі виглядав цілком чарівно.

Супермісяць над Емпайр Стейт Білдінг в Нью-Йорку, США

Супермісяць над мечетью Коджатепе в Анкарі, Туреччина

Супермісяць на Сицилії, "острова циклопів" Ачі-Треза

Осетровий місяць над нижнім Манхеттеном та Світовим торговим центром у Нью-Йорку, США

Супермісяць над нижнім Манхеттеном та Світовим торговим центром у Нью-Йорку, США

Китай, супермісяць у Цзюцзяні, провінція Цзянсі

Китай, супермісяць в Ухані, провінція Хубей

Супермісяць над музеєм Сучжоу в провінції Цзянсу в Китаї

Супермісяць в Корлі, префектура Байнголін, Китай

Повний місяць над замком Шверін, Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина

Наступний супермісяць у серпні припадає на 30 серпня.

Раніше ми писали, як серпнева повня змінить життя чотирьох знаків Зодіаку — на них чекають зміни і вдома, і на роботі. А ще серпнева повня виконає любовні бажання цих трьох знаків Зодіаку.