"Осетровий" супермісяць: 10 чарівних фото з різних країн
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У першу повню серпня, яка цього року припала на 1 число, казково пощастить 3 знакам Зодіаку. Вона відома як "осетрова" — таку назву дали індіанці, які мають імена для повні на кожну пору року. "Осетровий" серпневий повний місяць став називатися через велику кількість осетрових риб, що водяться у Великих озерах Північної Америки в цю пору року.
Як зазначає астрофізик, доктор філософії Джанлукі Масі, супермісяць — це популярний термін, що вказує на повний місяць або молодик, коли наш супутник знаходиться близько до свого перигею, тобто його мінімальної відстані від Землі. Сам термін не має наукової цінності: астрономи вважають за краще називати його перігейним повним Місяцем, але, безсумнівно, "Супермісяць" — набагато чарівніша назва.
Супермісяць 1 серпня виглядав яскравіше і більше, ніж у звичайну повню. У деяких країнах наш природний супутник у нічному небі виглядав цілком чарівно.
Наступний супермісяць у серпні припадає на 30 серпня.
Раніше ми писали, як серпнева повня змінить життя чотирьох знаків Зодіаку — на них чекають зміни і вдома, і на роботі. А ще серпнева повня виконає любовні бажання цих трьох знаків Зодіаку.