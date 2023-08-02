Чем опрыскать капусту, чтобы не ели гусеницы: лучший народный метод

Гусеницы на капусте, которые питаются листьями растения, могут стать серьезной угрозой и заразить весь урожай. Также большой вред капусте наносят слизни. Чтобы предотвратить вредительство, можно использовать разные средства защиты, главное, своевременно. Также садоводы рекомендуют не отпугивать и не уничтожать их естественных врагов, таких как птицы и насекомые.

Гусеницы на капусте — как избавиться

Одним из самых распространенных вредителей является большая капустница — белая бабочка, размах крыльев которой достигает 4-6 см. Яйца откладывает на внутренней стороне листа до 10-20 в одной кладке. Гусеницы желто-зеленого цвета с черными пятнами вылупляются через 10-14 дней. Сначала они питаются в одном месте, а позже перебираются на соседние растения, насквозь проедая листья.

Чтобы предотвратить появление гусениц, заранее проверяйте растения на наличие кладок и уничтожайте их. Также вы можете заметить объеденные края листьев, это результат деятельности молодых гусениц. Если их мало, лучшим способом борьбы будет сбор и уничтожение вредителя.

Если посадка большая, предлагаем совет специалистов, чем опрыскать капусту от гусениц и бабочек — хорошо помогает от гусеницы на капусте препарат Bacillus thuringiensis, это жидкий щадящий биоинсектицид.

Другим частым вредителем является капустная совка — это ночной мотылек с размахом крыльев до 4,5 см. Длина гусеницы около 5 см, цвет — зеленый и коричневый со светлыми полосками на боках. Сначала они выгрызают отверстия во внешних листьях, а затем вгрызаются в середину.

Чем можно избавиться от гусениц на капусте, когда они только начинают поедать внешние листья — немедленно собирать личинки, иначе в середине плода их будет уже не достать без вреда для растения и человека.

Как избавиться от гусениц народными средствами — проверенный метод

Если на вашей капусте завелись гусеницы, то канал "Сучасна дача" предлагает действенный способ, как от них избавиться.

Вам понадобится:

Свежая ботва томатов – четыре килограмма. Вода – десять литров.

Ботву нужно залить водой и прокипятить около 30 минут. Далее дождаться охлаждения и профильтровать. Данный настой развести в воде один к трем и добавить на 10 литров состава 45 г хозяйственного мыла.