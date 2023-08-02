Чим обприскати капусту, щоб не їли гусениці: найкращий народний метод

Гусениці на капусті, які харчуються листям рослини, можуть стати серйозною загрозою та заразити весь урожай. Також неабиякої шкоди капусті завдають слимаки. Щоб запобігти шкідництву, можна використовувати різні засоби захисту, головне своєчасно. Також садівники рекомендують не відлякувати та не знищувати їх природних ворогів, як от птахи та комахи.

Гусениці на капусті — як позбутися

Одним з найпоширеніших шкідників є капустянка (білан капустяний) — білий метелик, розмах крил якого сягає 4-6 см. Яйця відкладає на внутрішній стороні листа до 10-20 в одній кладці. Гусениці жовто-зеленого кольору із чорними плямами вилуплюються через 10-14 днів. Спочатку вони харчуються в одному місці, а потім перебираються на сусідні рослини, наскрізь проїдаючи листя.

Щоб запобігти появі гусениць, попередньо перевіряйте рослини на наявність кладок і знищуйте їх. Також ви можете помітити об’їдені краї листя, це результат діяльності молодих гусениць. Якщо їх мало, найкращим способом боротьби буде збирання та знищення шкідника.

Якщо посадка велика, пропонуємо пораду фахівців, чим обприскати капусту від гусениць і метеликів — добре допомагає від гусениці на капусті препарат Bacillus thuringiensis, це рідкий біоінсектицид, що щадить.

Іншим частим шкідником є капустяна совка — це нічний метелик з розмахом крил до 4,5 см. Довжина гусениці близько 5 см, колір — зелений і коричневий зі світлими смужками на боках. Спочатку вони вигризають отвори у зовнішніх листках, а потім вгризаються у середину.

Чим можна позбутися гусениць на капусті, коли вони тільки починають поїдати зовнішнє листя — негайно збирати личинки, інакше в середині плоду їх буде вже не дістати без шкоди для рослини та людини.

Як позбутися гусениць народними засобами — перевірений метод

Якщо на вашій капусті завелися гусениці, то канал "Сучасна дача" пропонує дієвий спосіб, як їх позбутися.

Вам знадобиться:

Свіже бадилля томатів – чотири кілограми. Вода – десять літрів.

Бадилля потрібно залити водою і прокип’ятити близько 30 хвилин. Далі дочекатися охолодження та профільтрувати. Даний настій розвести у воді один до трьох та додати на 10 літрів складу 45 г господарського мила.