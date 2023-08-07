Таропрогноз на 8 августа 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Вторник, 8 августа 2023 года, у многих будет очень положительным и гармоничным днем, в то время как у других могут сорваться планы и появиться неприятности.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день августа. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Семерка мечей, Шестерка кубков, перевернутый Туз жезлов

А теперь взгляните, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Семерка мечей

В перевернутом виде эта карта обещает, что в ближайшее время какая-то проблемная ситуация в Вашей жизни уравновесится. Скоро Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Шестерка кубков

Второе название этой карты, — Владыка наслаждений. Она пророчит Вам возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний уют и семейное счастье.

Перевернутый Туз жезлов

8 августа возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут потерять деньги на этой неделе по картам Таро.