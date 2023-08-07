Таропрогноз на 8 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Вівторок, 8 серпня 2023 року, у багатьох буде дуже позитивним і гармонійним днем, тоді як у інших можуть зірватися плани та виникнути неприємності.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Сімка мечів, Шістка кубків, перевернутий Туз жезлів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Сімка мечів

У перевернутому вигляді ця карта обіцяє, що найближчим часом якась проблемна ситуація у Вашому житті врівноважиться. Скоро Ви можете отримати вибачення, визнання, винагороду за свої зусилля.

Шістка кубків

Друга назва цієї карти — Владика насолод. Вона пророкує Вам повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, домашній затишок та сімейне щастя.

Перевернутий Туз жезлів

8 серпня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити на все сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть втратити гроші цього тижня за картами Таро.