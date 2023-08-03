Кризовий період: трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують важкий серпень
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Може бути нелегко, але пам’ятайте, що все на краще
Останній місяць літа одразу для трьох знаків Зодіаку може стати кризовим, принести важкі зміни та проблеми.
Цими знаками є Телець, Скорпіон та Риби, попереджає гороскоп Таро від "Телеграфу" на серпень 2023 року.
Тільцям випав перевернутий Повішений
У цьому положенні карта каже, що для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей.
Скорпіонам випала Вісімка кубків
Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, незабаром Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.
Рибам випало перевернуте Колесо Фортуни
У цьому положенні карта попереджає, що протягом місяця у Вас може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропадуть докладені зусилля.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буде з грошима у всіх знаків Зодіаку в серпні за картами Таро.