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Кризовий період: трьом знакам Зодіаку карти Таро пророкують важкий серпень

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Тільцям, Скорпіонам та Рибам у серпні буде тяжко
Тільцям, Скорпіонам та Рибам у серпні буде тяжко. Фото pixabay.com

Може бути нелегко, але пам’ятайте, що все на краще

Останній місяць літа одразу для трьох знаків Зодіаку може стати кризовим, принести важкі зміни та проблеми.

Цими знаками є Телець, Скорпіон та Риби, попереджає гороскоп Таро від "Телеграфу" на серпень 2023 року.

Тільцям випав перевернутий Повішений

У цьому положенні карта каже, що для Вас настав кризовий момент, коли варто задуматися про своє життя та змінити систему цінностей.

Скорпіонам випала Вісімка кубків

Друга назва цієї карти – Владика відмови від успіху. Можливо, незабаром Вам доведеться залишити позаду щось хороше, проте не варто засмучуватися, адже це означає, що незабаром у Ваше життя прийде щось краще.

Рибам випало перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що протягом місяця у Вас може повторитися щось неприємне, повернутися стара проблема, яка здавалася вирішеною, або пропадуть докладені зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що буде з грошима у всіх знаків Зодіаку в серпні за картами Таро.

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