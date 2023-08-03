Кризисный период: трем знакам Зодиака карты Таро пророчат тяжелый август
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Может быть нелегко, но помните, что всё к лучшему
Последний месяц лета сразу для трех знаков Зодиака станет кризисным, принеся тяжелые перемены и проблемы.
Этими знаками являются Телец, Скорпион и Рыбы, предупреждает гороскоп Таро от "Телеграфа" на август 2023 года.
Тельцам выпал перевернутый Повешенный
В этом положении карта говорит, что для Вас наступил кризисный момент, когда стоит задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей.
Скорпионам выпала Восьмерка кубков
Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, вскоре Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то лучше.
Рыбам выпало перевернутое Колесо Фортуны
В этом положение карта предупреждает, что в течение месяца у Вас может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с деньгами у всех знаков Зодиака в августе по картам Таро.