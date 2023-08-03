Кризисный период: трем знакам Зодиака карты Таро пророчат тяжелый август

Может быть нелегко, но помните, что всё к лучшему

Последний месяц лета сразу для трех знаков Зодиака станет кризисным, принеся тяжелые перемены и проблемы.

Этими знаками являются Телец, Скорпион и Рыбы, предупреждает гороскоп Таро от "Телеграфа" на август 2023 года.

Тельцам выпал перевернутый Повешенный

В этом положении карта говорит, что для Вас наступил кризисный момент, когда стоит задуматься о своей жизни и изменить систему ценностей.

Скорпионам выпала Восьмерка кубков

Второе название этой карты — Владыка отказа от успеха. Возможно, вскоре Вам придется оставить позади что-то хорошее, однако не стоит расстраиваться, ведь это значит, что скоро в Вашу жизнь придет что-то лучше.

Рыбам выпало перевернутое Колесо Фортуны

В этом положение карта предупреждает, что в течение месяца у Вас может повториться что-то неприятное, вернуться старая проблема, которая казалась решенной, или же пропасть впустую приложенные старания.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с деньгами у всех знаков Зодиака в августе по картам Таро.