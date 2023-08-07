Ждите счастливых шансов и радостных новостей: эти знаки Зодиака - везунчики недели
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Удача может внезапно свалиться им на головы
Вторая неделя августа сразу четырем знакам Зодиака принесет море радости, хороших новостей и сил для достижения целей.
Счастливчиками недели будут Тельцы, Близнецы, Девы и Стрельцы, обещает гороскоп Таро, составленный на неделю с 7 по 13 августа включительно.
Тельцам выпала Королева жезлов
Эта карта обещает, что на этой неделе у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачны Вы будете на профессиональном фронте.
Близнецам выпала Восьмерка жезлов
Второе название этой карты, — "Скорость", и она обещает вдохновение, озарение, творческие успехи в ближайшем будущем. На этой неделе Вам может выпасть счастливый билет, не упустите его.
Девам выпал Рыцарь пентаклей
В течение этой неделе Вам может выпасть возможность во всей красе проявить свою профессиональную хватку. Трудолюбие и напористость позволят Вам заметно продвинуться на пути к своим целям, — особенно это касается рабочих вопросов.
Стрельцам выпал Паж кубков
Эта карта — символ любви и мира, и может обещать приятную встречу или радостные новости. Сейчас самое время для чувств, романтики и новых начинаний. Не бойтесь быть смелым и решительным.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в августе по картам Таро.