Ждите счастливых шансов и радостных новостей: эти знаки Зодиака - везунчики недели

Удача может внезапно свалиться им на головы

Вторая неделя августа сразу четырем знакам Зодиака принесет море радости, хороших новостей и сил для достижения целей.

Счастливчиками недели будут Тельцы, Близнецы, Девы и Стрельцы, обещает гороскоп Таро, составленный на неделю с 7 по 13 августа включительно.

Тельцам выпала Королева жезлов

Эта карта обещает, что на этой неделе у Вас будут силы и желание идти к своим целям. Особенно удачны Вы будете на профессиональном фронте.

Близнецам выпала Восьмерка жезлов

Второе название этой карты, — "Скорость", и она обещает вдохновение, озарение, творческие успехи в ближайшем будущем. На этой неделе Вам может выпасть счастливый билет, не упустите его.

Девам выпал Рыцарь пентаклей

В течение этой неделе Вам может выпасть возможность во всей красе проявить свою профессиональную хватку. Трудолюбие и напористость позволят Вам заметно продвинуться на пути к своим целям, — особенно это касается рабочих вопросов.

Стрельцам выпал Паж кубков

Эта карта — символ любви и мира, и может обещать приятную встречу или радостные новости. Сейчас самое время для чувств, романтики и новых начинаний. Не бойтесь быть смелым и решительным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут встретить свою любовь в августе по картам Таро.