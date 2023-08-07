Чекайте на шалену вдачу і радісні новини: ці знаки Зодіаку — щасливчики тижня

Успіх може раптово впасти їм на голови

Другий тиждень серпня одразу чотирьом знакам Зодіаку принесе море радості, добрих новин та сил для досягнення цілей.

Щасливчиками тижня будуть Тельці, Близнюки, Діви та Стрільці, обіцяє гороскоп Таро, складений на тиждень із 7 по 13 серпня включно.

Тельцям випала Королева жезлів

Ця карта обіцяє, що цього тижня у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалими Ви будете на професійному фронті.

Близнюкам випала Вісімка жезлів

Друга назва цієї карти — "Швидкість", і вона обіцяє натхнення, осяяння, творчі успіхи в найближчому майбутньому. Цього тижня Вам може випасти щасливий квиток, не проґавте його.

Дівам випав Лицар пентаклів

Протягом цього тижня Вам може випасти можливість у всій красі проявити свою професійну хватку. Працьовитість і наполегливість дозволять Вам помітно просунутися на шляху до своїх цілей, особливо це стосується робочих питань.

Стрільцям випав Паж кубків

Ця карта є символом любові і миру, і може обіцяти приємну зустріч або радісні новини. Зараз саме час для почуттів, романтики та нових починань. Не бійтеся бути сміливим та рішучим.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть зустріти своє кохання в серпні за картами Таро.